ТАСС: маткапитал можно будет потратить на ИЖС через эскроу-счета

Индивидуальное жилищное строительство можно будет производить за счет средств материнского капитала посредством эскроу-счетов, пишет ТАСС .

Агентство ссылается на поправки ко второму чтению законопроекта, который распространяет механизм счетов эскроу на сегмент ИЖС. Принять их планируется на заседании 28 мая.

Предполагается, что маткапитал можно будет потратить на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. Средства направляются на счет, бенефициаром по которому является юрлицо или ИП, которые осуществляют строительство.

Также предполагается создание механизма возврата средств материнского капитала при прекращении договора счета эскроу. Член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что положения вносятся для дополнительной защиты российских семей.

«Для семей, использовавших маткапитал при строительстве ИЖС с эскроу, мы предусмотрели дополнительные гарантии в виде возврата маткапитала обратно в случае, если заказчик отказался. То есть, если семья передумала или ее что-то не устроило, например, подрядчик оказался недобросовестным, маткапитал вернется семье и она сможет снова им воспользоваться», — пояснил Колунов.