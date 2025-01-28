Тактический ход: стало известно, могут ли КНР и США сблизиться в ущерб России

Несмотря на заявления о готовности к партнерству и дружбе, прозвучавшие от президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина после инаугурации Трампа, политологи сомневаются в перспективах улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином, сообщает Общественное Телевидение России .

Си Цзиньпин, поздравляя с китайским Новым годом, отметил общие интересы и широкое пространство для сотрудничества между двумя странами, выразив надежду на их совместное процветание и пользу для всего мира. Он также вспомнил свой визит в Айову 40 лет назад, подчеркнув важность межкультурного обмена. Трамп в свою очередь также заявил о желании наладить отношения, отметив свои хорошие отношения с Си Цзиньпином и стремление к справедливости и равным условиям.

Однако кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в интервью отметил, что эти заявления, скорее, являются тактическими ходами. Си Цзиньпин, по его мнению, демонстрирует миролюбие в отношении Трампа, который ранее развернул торговую войну против Китая.

Фельдман считает, что это обычная тактика китайской дипломатии в отношении нового лидера США. При этом эксперт считает, что в отличие от администрации Байдена, которая рассматривала Китай, хоть и как конкурента, но и как идеологически близкого потенциального союзника, команда Трампа, с ее правыми взглядами, идеологически кардинально отличается от Китая.

По этой причине, по мнению Фельдмана, рассчитывать на сближение между Пекином и Вашингтоном при Трампе не стоит. Он подчеркнул, что вероятность партнерских отношений между двумя странами при Трампе намного ниже, чем при Байдене. Эксперт уверен, что экономическая взаимосвязанность США и Китая сдерживает их от открытой конфронтации, несмотря на конкуренцию.

Также Фельдман отметил, что «дружелюбные» заявления Китая в адрес США не повлияют на российско-китайские отношения, которые являются долгосрочным стратегическим партнерством, выгодным для Китая благодаря доступу к российским углеводородам и ослаблению военного влияния Запада.

«Так что сценарий, при котором вдруг Вашингтон и Пекин пойдут на сближение в ущерб интересам России, невозможен», — заключил эксперт.