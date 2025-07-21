По мнению эксперта, европейские страны склоняют Киев к началу переговорного процесса, однако их цель заключается не в устранении первопричин украинского кризиса, а в его «заморозке». В связи с уменьшением объемов западной поддержки, Украине будет сложно вести боевые действия, и стране придется искать способы продержаться в течение трех с половиной лет, пока в США не сменится президент. В европейских кругах сохраняется надежда на то, что с приходом нового американского лидера ситуация может вернуться к прежнему состоянию, добавил Блохин.

Он также считает, что украинское руководство лишь создает видимость заинтересованности в переговорах, чтобы продемонстрировать свой настрой на мир и попытаться замедлить наступление российских войск.

«Киеву необходимо время по наращиванию сил для модернизации своих и западных военно-промышленных комплексов, чтобы через несколько лет вновь начать военные действия на новых условиях, с новыми возможностями и ресурсами. Переговоры — это тактическая уловка, чтобы повторить с Россией тот трюк, который они уже проворачивали с Минскими соглашениями. Это некая попытка реализовать Минские соглашения 2.0», — заявил Блохин.

Он подчеркнул, что переговоры могут затянуться на неопределенный срок, возможно даже на годы, и текущая встреча, запланированная на этой неделе, может оказаться безрезультатной, как и предыдущие попытки.

Турецкая газета Independent Türkçe сообщила со ссылкой на источники, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля.

По информации издания, основными темами обсуждения станут вопросы гуманитарной помощи, обмена военнопленными, обеспечения безопасности инфраструктуры и мер по охране границ.