Тайвань ведет переговоры с США о закупке вооружения

Тайвань планирует совершить многомиллиардную покупку вооружения у США, в настоящее время власти ведут соответствующие переговоры, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Осведомленный источник отметил, что Тайвань хочет потратить на покупку американского вооружения от 7 до 10 млрд долларов.

О каком именно вооружении идет речь, пока не понятно, но в этот список будут входить системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в разное время военные Тайваня зафиксировали приближение к своей территории китайских аэростатов, кораблей и самолетов.