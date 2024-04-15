Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции

Таджикистан принял решение о вводе визового режима для граждан Турции. Он начинает действовать с 20 апреля, сообщает РИА Новости .

Ответный визовый режим вводится для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции. Такое решение принято в ответ на аналогичные действия для граждан Таджикистана со стороны Анкары.

В департаменте информации МИД Таджикистана отметили, что турки смогут получить визу в консульствах и посольствах республики за границей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый въезд в страну для граждан Таджикистана. Соответствующий указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.