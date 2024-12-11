Таблетки от панических атак и документы про ВС РФ нашли в кабинете Асада

В комнате Асада нашли таблетки от панических атак и документы про армию России

Захватившие власть в Сирии оппозиционеры проникли в президентский дворец, где ранее работал Башар Асад. В комнате свергнутого президента они нашли бумаги и книги, в том числе «Историю российских вооруженных сил», а также таблетки с бензодиазепином — психоактивные препараты, которые обычно прописываются людям с тревожными расстройствами и бессонницей, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times (NYT).

Окна бывшей резиденции свергнутого президента изрисовали граффити. На полу дворца лежат порванные плакаты, на которых изображен Асад.

В личном кабинете Башара Асада нашли множество книг и документов. Там также была карта северо-восточной Сирии и биография самого бывшего президента.

Кроме того, проникшие во дворец мятежники и гражданские нашли в комнате Асада таблетки с бензодиазепинами. Судя по информации из открытых источников, обычно бензодиазепины используют для снятия тревожности, однако некоторые препараты из этой группы также эффективны в борьбе с эпилепсией, паническими атаками, возбуждением и мышечными спазмами. Таблетки обладают седативным, снотворным, противосудорожным эффектами и помогают справиться с тревожностью.