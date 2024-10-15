«Сыном Гитлера» публично назвал Зеленского один из президентов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега приравнял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к лидеру фашистской Германии Адольфу Гитлеру. Ортега также назвал «сыном Гитлера» украинского президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на телеканале Canal 6 Nicaragua.

Никарагуанский лидер подчеркнул, что Нетаньяху ведет политику террора и призывает уничтожать целый народ.

«Тот, кто возглавляет Украину — еще один нацист, еще один сын Гитлера, который хочет втянуть НАТО в войну с РФ», — сказал президент Никарагуа, крупнейшего по площади государства в Центральной Америке.

Ортега также подчеркнул, что упомянутый им Адольф Гитлер «встретил в России свою смерть».

Ранее МИД Турции заявил, что «геноцидальный» Биньямин Нетаньяху может закончить жизнь так же, как Адольф Гитлер. До этого турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган говорил, что его страна может войти в Израиль, «так же как зашла в свое время в Ливию и Нагорный Карабах».