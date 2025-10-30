Сын Медведева призвал «Единую Россию» не ассоциироваться только с запретами

«Единой России» необходимо быть созидательной партией, которая поддерживает бизнес, а не ассоциироваться «только с запретами», заявил руководитель партийных программ «ЕР» Илья Медведев. Сын зампредседателей партии Совбеза РФ Дмитрия Медведева поставил в пример Компартию Китая, сообщает РБК.

По словам Ильи Медведева, партийцам следует помогать российскому бизнесу, и «это должно быть видно». Сейчас же, как полагает политик, «этого действительно видно мало».

«Мы не должны, как партия, ассоциироваться только с запретами и [должны] начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», — призвал руководитель партийных программ.

Членам «Единой России» нужно равняться на Коммунистическую партию Китая (КПК), которая определяет правила по финансированию технологий на «30–50 и даже 100 лет вперед». Кроме того, китайская Компартия вовремя отказывается от технологий, которые не показывают эффективных результатов.

«Это не как у нас, когда технологии делаются-делаются и потом кладутся на полку, чтобы отчитаться. Они раз — и хоронят», — сказал Медведев, имея в виду то, что китайцы отказываются от бесперспективных разработок.

Однако у России свой «культурный код» и она не сможет пойти по пути Китая или Израиля, уверен Медведев-младший. Он пояснил, что Компартия следит за деятельностью «всех институтов, и там вообще расстреливают».

«Мы так делать не будем, хотя, вообще-то, в некоторых случаях было бы полезно», — сказал Илья Медведев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.