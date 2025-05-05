СВР: в Киев на 9 мая пригласили почти аналог гитлеровской коалиции

Перечень европейских стран, которых Киев пригласил к себе на 9 мая, «практически полностью соответствует гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР». Об этом сказано в заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ, сообщает ТАСС .

«Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его „пиар-акцией негодяев из Брюсселя“, „Днем проигравших“ или „Днем потомков нацистов“», — отмечено в документе.

Также в заявлении сказано, что лидеры некоторых стран ЕС продемонстрировали цинизм, решив принять приглашение украинского президента Владимира Зеленского прибыть в Киев 9 мая для участия в мероприятиях, «альтернативных» празднованию Дня Победы в Москве.

Кроме того, в сообщении говорится, что существенный удар по имиджу ЕС может нанести роль режима Зеленского «как несущего „факел свободы“ на фоне демонстративного почитания украинских карателей гитлеровского батальона „Нахтигаль“ и дивизии СС „Галичина“».

Ранее Зеленский заявил, что планирует 9 мая собрать в Киеве глав государств для некоего дипломатического мероприятия. Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала лидеров стран ЕС отказаться от поездок в Москву в эту дату.