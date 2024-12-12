В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ считают, что НАТО после испытания новейшей отечественной баллистической ракеты «Орешник» опасается, что агрессия против России будет обоснованием для решительного ответа Москвы. Об этом сообщает ТАСС .

«В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий», — уточнили в СВР

Кроме того, по мнению разведки, наличие у России стороны неопровержимых доказательств агрессии западных государств против страны — это очень тревожный знак для альянса.

В разведку поступают данные, что в штаб-квартире организации очень обеспокоены звучащими с РФ заявлениями о непосредственном участии Штатов, Британии и Франции в нанесении ударов вглубь страны.

По мнению СВР, эксперты альянса прекрасно сознают, что скрыть причастность западных военных к данным ударам нереально. Сегодня уже всем понятно, что наведение и программирование полетных заданий переданных ВСУ ракетных систем невозможно без специалистов страны-изготовителя оружия.

При этом РФ вполне может инкриминировать Западу реализацию вооруженной агрессии против нее.