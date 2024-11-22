Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев заявил, что за последние годы выросло не только российское присутствие в Африке, но интерес жителей континента к русскому языку. По его словам, на Черном континенте у Москвы есть как экономические, так и политические партнеры, и стороны активно развивают сотрудничество, сообщает Nan.Media .

Эксперт обратил внимание, что сейчас в Африке примерно 10-15 тысяч человек изучают русский язык на различных курсах. Кроме того, Лошкарев подчеркнул важность проведения на материке русского географического диктанта, а также факт усиления связей между Африкой и Россией.

«Проведение такого диктанта (русского географического диктанта — ред.) безумно важно как сверка часов в российской гуманитарной политике. Это момент осознания — все ли идет правильно или необходимы корректировки», — уверен политолог.

Лошкарев добавил, что российская сторона сотрудничает с африканскими партнерами по целому ряду сфер. В вопросе экономики ключевыми соратниками Москвы являются Египет, Алжир и другие североафриканские страны. Политический диалог также активно выстраивается в Египте, Южно-Африканской Республике (ЮАР), Эфиопии, Экваториальной Гвинее и Анголе.

«В военно-политическом плане Россия присутствует и помогает восстанавливать территориальную целостность в ЦАР, Буркина-Фасо, Нигере, Мали. С этими странами тоже достаточно тесные связи», — добавил эксперт.

Некоторые крупные компании из России наращивают свое влияние на шельфе Западной Африки и в сфере ядерной энергетики, в частности, такие проекты планируются в Мали и ЮАР. По этим вопросам ведется «достаточно много работы», подчеркнул Лошкарев.

Примечательно, что новым направлением сотрудничества Москвы и Черного континента стала логистика. В этой отрасли Лошкарев выделил Танзанию и Сенегал, которые в перспективе могут получить роли в международном транспортном коридоре Север — Юг, призванном поставлять продукцию из РФ и других частей Евразии на Глобальный Юг без посредничества Запада и Европы.

«Россия не зацикливается на ком-то одном, для каждой страны Россия предлагает свое меню сотрудничества», — добавил эксперт по Ближнему Востоку и Африке.