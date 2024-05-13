Супруга президента Сербии встретилась с женой Зеленского в Белграде

Супруга сербского президента Тамара Вучич встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской в Белграде, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

Их сопровождали представители министерств иностранных дел обоих государств. Отмечается, что жены лидеров осмотрели городскую библиотеку с «украинской полкой». Также они прошли по Белградской крепости и Калемегданскому парку с памятником «Благодарности Франции» за помощь Сербии в Первой мировой войне.

«В присутствии жен президентов Сербии и Украины в ректорате Университета в Белграде подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко», — сказано в сообщении.

В понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретится с председателем Скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич. Сербский спикер перед этим проведет встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко.