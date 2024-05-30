Сунак: Украина сама будет решать, как ей использовать западное оружие

Британский премьер Риши Сунак ушел от прямого ответа на вопрос, разрешит ли Лондон Украине бить вглубь РФ западным вооружением и отметил, что действия ВСУ являются делом самого Киева, пишет РИА Новости.

«Я очень регулярно общаюсь с Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности», — сказал политик в интервью Times.

Мир, по словам премьер-министра, стал опаснее и неопределеннее, чем когда-либо со времен холодной войны. Он назвал самым важным вопрос, кому следует доверять свою безопасность.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном, который также призвал разрешить Киеву удары по РФ и отметил, что Украина имеет законное право защищаться.