Украинские чиновники высказали мнение о том, что в Киеве предпримут попытку разрушить Крымский мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Sun.

В статье указывается срок, до которого Киев хочет совершить данное преступление - до середины июля 2024 года.

Издание провело опрос экспертов, в ходе которого выяснилось, что для удара по полотну моста ВСУ могут использовать ракеты Storm Shadow в количестве от 20 до 40 штук. При этом, чтобы подорвать опоры моста, им придется применять беспилотные катера.

В Кремле уже неоднократно подчеркивали, что киевский режим предпринимает террористические методы, атакуя гражданские объекты и инфраструктуру, что лишь только усиливает необходимость выполнить все поставленные цели СВО.

Ночью 17 июля 2023 года Украина нанесла очередную террористическую атаку на Крымский мост, в результате которой было повреждено дорожное полотно.