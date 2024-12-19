Судан отказался размещать на своей территории военно-морскую базу России, утверждает The Moscow Times* (MT*) со ссылкой на сотрудника разведки африканской страны и два источника среди американских чиновников. По данным издания, Хартум принял такое решение из-за боязни вызвать негативную реакцию США и других западных государств.

В статье говорится, что для заключения сделки Москва предлагала суданским властям современный зенитно-ракетный комплекс С-400, однако Хартум отказался.

В феврале 2024 года российский посол в Судане Андрей Черновол заявлял, что важным направлением в связях двух стран является военное и военно-техническое сотрудничество. По его словам, в 2019 году стороны подписали межгосударственное соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Порт-Судане, однако Хартум на тот момент еще не ратифицировал договор. Причиной тому стали роспуск парламента и нестабильная политическая ситуации в африканской стране.

«В любом случае, последнее слово за нашими суданскими друзьями», — говорил Черновол в беседе с РИА Новости.

* Признано иностранным агентом в России.