Суд Парижа потребовал ареста Асада и его шести соратников

Французские правоохранительные органы выдали ордера на арест экс-президента Сирии Башара Асада и шести высокопоставленных бывших чиновников его администрации, сообщает «Лента.ру» .

По данным France24, формальным основанием для этого решения стали события более чем десятилетней давности — бомбардировка города Хомс в 2012 году, в ходе которой погибли двое журналистов: американка Мари Колвин и французский фотограф Реми Ошлик.

Помимо самого Асада, ордера касаются его брата Махера, начальника разведки Али Мамлюка и экс-начальника штаба армии Али Аюба.

Это решение совпало по времени с задержанием двоюродного брата президента Асада — Васима. По данным сирийского МВД, родственник главы государства подозревается не только в причастности к преступлениям бывшего режима, но и в организации масштабной наркоторговли.