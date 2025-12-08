сегодня в 22:08

Суд ООН счел обоснованными требования России по конвенции о геноциде к Украине

Международный суд ООН признал приемлемыми встречные требования РФ в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде после начала СВО, сообщает РИА Новости .

Согласно постановлению, встречные требования Москвы в рамках разбирательства по конвенции признаны «приемлемыми и считаются частью текущего разбирательства». Киеву необходимо до 7 декабря следующего года предоставить ответ.

«Тем же постановлением суд разрешил Украине подать ответ на требования, а РФ — ответное заявление», — говорится в решении суда.

России необходимо предоставить заявление в письменном виде до 7 декабря 2027 года.

26 февраля 2022 года Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН с требованием остановить СВО. 6 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить спецоперацию на территории Украины. В октябре 2022 года разбирательство было приостановлено из-за выдвинутых Россией возражений против юрисдикции суда и приемлемости иска.

В сентябре 2023 года Россия призвала признать иск неприемлемым и признать, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела. В феврале 2025 года суд отказался рассматривать часть претензий киевского режима к Москве.

