Суд ООН счел обоснованными требования России по конвенции о геноциде к Украине
Фото - © © Lusi Lindwurm. Собственная работа/Wikipedia.org
Международный суд ООН признал приемлемыми встречные требования РФ в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде после начала СВО, сообщает РИА Новости.
Согласно постановлению, встречные требования Москвы в рамках разбирательства по конвенции признаны «приемлемыми и считаются частью текущего разбирательства». Киеву необходимо до 7 декабря следующего года предоставить ответ.
«Тем же постановлением суд разрешил Украине подать ответ на требования, а РФ — ответное заявление», — говорится в решении суда.
России необходимо предоставить заявление в письменном виде до 7 декабря 2027 года.
26 февраля 2022 года Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН с требованием остановить СВО. 6 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить спецоперацию на территории Украины. В октябре 2022 года разбирательство было приостановлено из-за выдвинутых Россией возражений против юрисдикции суда и приемлемости иска.
В сентябре 2023 года Россия призвала признать иск неприемлемым и признать, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела. В феврале 2025 года суд отказался рассматривать часть претензий киевского режима к Москве.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.