Суд назначил Трампу безусловное освобождение в деле о подлоге документов

Суд в Нью-Йорке назначил избранному американскому президенту Дональду Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает ТАСС .

При этом приговор республиканца является уникальным, так как безусловное освобождение отличается от условного. При безусловном освобождении на Трампа не будет наложено никаких обязательств. Своим решением судья стремился завершить уголовное дело.

Кроме того, после церемонии инаугурации Дональд Трамп станет первым американским президентом в истории, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Конституция США не запрещает кандидатам с судимостью баллотироваться и занимает пост главы государства.

Дело в отношении политика было возбуждено в 2018 году. Перед выборами в 2016 году Трамп заключил с Дэниэлс соглашение о неразглашении их интимной связи в начале 00-х. За это порнозвезда получила 130 тыс. долларов. При этом команда Трампа указала это в расходах на предвыборную кампанию.