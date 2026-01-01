В своем новогоднем обращении к гражданам страны президент Финляндии Александр Стубб констатировал фундаментальный сдвиг в отношениях с Российской Федерацией, сообщает РИА Новости .

«Отношения с Россией изменились навсегда», — привел его слова финский телеканал Yle. Глава государства также выразил уверенность, что мир на Украине «ближе, чем когда-либо», и пообещал, что Финляндия приложит все усилия для сохранения независимости и территориальной целостности соседней страны.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил финские элиты в «животной русофобии», корни которой, по его словам, уходят в историю, включая сотрудничество Финляндии с нацистской Германией во время блокады Ленинграда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь назвала высказывания финских политиков, включая президента, лидирующими по степени «неадекватности» в уходящем году. Она подчеркнула, что десятилетия стабильного и мирного существования Финляндии в XX веке стали возможны во многом благодаря ее конструктивным отношениям с Москвой.

