«Сценарная заготовка»: политолог оценил встречу Путина с делегацией США в Москве

Политолог Сергей Станкевич заявил, что в результате пятичасовой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Москва передала в США «сценарную заготовку» по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Общественное Телевидение России .

«В динамике представителям Штатов показали, что будет происходить в течение ближайших пяти–шести месяцев. То есть или мы решаем сейчас и действуем вот по такому плану совместному, или в течение ближайших пяти-шести месяцев с неизбежностью будет происходить то-то и то-то», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас ситуация развивается нормально, но особое значение имеет сохранение конфиденциальности относительно хода переговоров.

Эксперт подчеркнул: разглашение информации о столь тонком процессе поиска компромисса может привести к срыву всей работы из-за чрезмерного внимания СМИ. Вмешательство прессы, по его словам, губительно для достижения согласия.

