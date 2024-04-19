Страны G7 заявили, что РФ может завершить конфликт на Украине «уже сегодня»

Министры иностранных дел стран G7 уверены, что Россия может закончить украинский конфликт в настоящий момент времени, сообщает РИА Новости.

По словам министров, Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня». Такое заявление разместили после встречи глав МИД «Большой семерки» в Италии.

До этого главы МИД стран G7 вновь потребовали, чтобы РФ вывела свои силы с территорий, который Запад считает украинскими, несмотря на проведенные там референдумы. На них большинство жителей выступило за воссоединение с Россией.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.