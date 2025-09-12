сегодня в 16:31

Страны G7 проведут заседание о вторичных санкциях против Индии и КНР из-за РФ

12 сентября главы Минфина стран G7 планируют собраться, чтобы обсудить возможность введения вторичных санкций против Китая и Индии из-за российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Министры финансов стран G7 проведут разговор в пятницу (12 сентября — ред.), чтобы обсудить возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за их закупок российской нефти», — говорится в публикации.

Еще одна из тем, которую могут затронуть министры, — это возможное использование замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что с 12 сентября Япония вводит новые санкционные меры против России, включая сокращение «потолка цен» на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

