Страны БРИКС выступили за отказ от гонки вооружений в космосе ради безопасности

Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита, в которой выступили за предотвращение вооружений в космосе ради глобальной безопасности. Этому вопросу посвящен 45 пункт документа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

«Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего правового многостороннего документа в целях обеспечения глобальной безопасности», — говорится в документе.

В объединении считают обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, который внесли на рассмотрение в рамках конференции по разоружению в 2014 году, важным шагом для достижения поставленной цели.

Страны БРИКС отметили в декларации, что обеспечить космическую безопасность можно в том числе через не имеющие юридической силы обязательства, такие как отсутствие секретности, ясность, основанная на доступной информации, и укрепление доверия.

Ранее страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию. О подписании документа сообщил президент России Владимир Путин.