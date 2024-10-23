Страны БРИКС выступили с единой позицией по Украине в Казанской декларации

Во второй день XVI саммита БРИКС в Казани страны-участницы утвердили Казанскую декларацию, которая заняла 43 страницы. Украина упоминается только один раз – в 36-м пункте документа, где страны объединения высказали единую позицию по ситуации вокруг этой страны. Документ опубликован на сайте Кремля .

Страны БРИКС положительно относятся к предложениям различных государств стать посредниками в урегулировании вооруженного конфликта дипломатическим путем.

«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности», — говорится в 36-м пункте Казанской декларации саммита БРИКС.

Казанская декларация — это документ, в котором зафиксированы общие позиции участников объединения по ключевым мировым проблемам. Его страны БРИКС утвердили во второй день саммита, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.