«Странно и стыдно»: эксперт оценила отказ Трампа от встречи в Будапеште

Специалист по этикету Екатерина Богачева заявила, что отмена американским лидером Дональдом Трампом саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште выглядит неприлично, сообщает Life.ru .

«Когда на таком высоком уровне сначала назначается встреча, а потом самим же инициатором отменяется, это выглядит немного странно и стыдно с их стороны», — сказала эксперт.

По ее словам, поведение американского лидера в принципе редко укладывается в рамки бизнес-этикета, а этот жест похож на информационный повод: Трамп часто делает заявления ради шоу.

Ранее Трамп сообщил об отмене планировавшейся встречи с Путиным в Будапеште. Как пояснил представитель Республиканской партии, он пришел к выводу, что достижение желаемых результатов в ходе переговоров с российским лидером представляется маловероятным. В то же время венгерские источники сообщили о предстоящем визите премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон в начале ноября.

Решение президента Штатов вызвало резкую критику со стороны зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который расценил данные действия как враждебный выпад в адрес России. Медведев подчеркнул, что подобные шаги со стороны США ведут к дальнейшему обострению и без того напряженных отношений между двумя странами.

