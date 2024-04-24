Сторонника «Азова»* сделали директором по персоналу в Хельсинкской комиссии США

Сторонника украинского нацбатальона «Азов»* Пола Массаро назначили директором по персоналу в комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую также называют Хельсинкской комиссией, пишет РИА Новости .

Соответствующее решение принял председатель комиссии Джо Уилсон.

«Мы с радостью сообщаем, что Пол Массаро назначен директором по персоналу Хельсинской комиссии», — сказано на странице группы в соцсетях.

Массаро прежде был политсоветника комиссии. Он «прославился» снимком с флагом запрещенного в России «Азова»*. Также на его одежде заметили шеврон с портретом украинского националиста Степана Бандеры.

* Террористическая организация, запрещенная в России