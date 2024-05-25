Столтенберг призвал союзников разрешить Киеву бить западным оружием по России

«Для союзников пришло время рассмотреть, стоит ли снимать некоторые ограничения, которые они ввели в отношении использования вооружений, поставленных ими на Украину, — сказал он.

Он напомнил, что значительная часть боев сегодня происходит в Харьковской области, рядом с российскими границами.

«Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для (ударов — ред.) по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону», — объяснил Столтенберг.

Также генсек Альянса отверг предложение о том, что членам НАТО нужно сбивать своими противовоздушными системами российские ракеты на территории Украины. Отдельно он высказался и по отправке в зону конфликта «натовских» военных.

«У нас нет намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину. Мы не будем частью конфликта», — резюмировал Столтенберг.