Столтенберг призвал союзников разрешить Киеву бить западным оружием по России
Украинские войска должны получить возможность наносить удары западным вооружением по российским территориям, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist, пишет ТАСС.
«Для союзников пришло время рассмотреть, стоит ли снимать некоторые ограничения, которые они ввели в отношении использования вооружений, поставленных ими на Украину, — сказал он.
Он напомнил, что значительная часть боев сегодня происходит в Харьковской области, рядом с российскими границами.
«Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для (ударов — ред.) по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону», — объяснил Столтенберг.
Также генсек Альянса отверг предложение о том, что членам НАТО нужно сбивать своими противовоздушными системами российские ракеты на территории Украины. Отдельно он высказался и по отправке в зону конфликта «натовских» военных.
«У нас нет намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину. Мы не будем частью конфликта», — резюмировал Столтенберг.