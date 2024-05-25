Столтенберг пригрозил пятой статьей НАТО при кибератаке

Североатлантический альянс задействует пятую статью своего договора о коллективной обороне при «серьезной» кибератаке на одну из стран, предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости .

В интервью изданию Economist он «предупредил Россию» о возможности использования этого инструмента.

«Если они (кибератаки — ред.) будут серьезными, … то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказано в сообщении.

Суть пятой статьи Североатлантического договора заключается в том, что если на одну из стран Альянса будет совершено нападение, все остальные расценят это в качестве атаки на все объединение. В ответ они смогут предпринимать «действия, которые сочтут необходимыми».

Недавно страны НАТО обвинили РФ в «злонамеренных и гибридных» акциях, в числе которых якобы были и кибератаки. Однако доказательств они не привели.