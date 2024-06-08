Столтенберг отказался от идеи создания фонда помощи Украине
НАТО предлагает сократить фонд Украины в 100 млрд долларов
НАТО предлагает сократить предполагаемый фонд Украины в 100 млрд долларов до 40 млрд, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.
Изменения в политике помощи Киеву произошли из-за несогласия внутри НАТО, пишет издание.
Вместо этой суммы генсек альянса Йенс Столтенберг предлагает союзникам консолидировать $40 млрд в год.
Эти деньги направят на военную и гуманитарную военную помощь Украине.
Этот порядок могут утвердить, предполагает автор материала.