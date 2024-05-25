Столтенберг не знает, когда Украина попадет в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина сможет войти в состав объединения, пишет РИА Новости со ссылкой на Economist.

Отмечается, что перспективы Киева остаются «отдаленными». Авторы статьи отмечают, что Украина, по плану Столтенберга, технически будет готова к вступлению после окончания конфликта. Оборонные ведомства страны должны будут соответствовать стандартам НАТО.

«Даже если все сложится для Украины, она может не стать членом НАТО еще многие годы», — сказано в публикации.

Весной глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал «решенным» вопрос членства Украины в блоке. Однако сроки этого все еще обсуждаются.