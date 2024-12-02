Столтенберг: если мир означает отказ Украины от территорий, то она пойдет на это

Столтенберг: Украина может отказаться от территорий ради мира

Бывший генсекретарь НАТО и глава Мюнхенской конференции по безопасности Йенс Столтенберг заявил, что Украина может пойти на Он также считает, что после возможного перемирия Киеву также понадобятся «гарантии безопасности», сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика Table.Media.

Столтенберг отметил, что линия прекращения огня «в идеале должна включать все территории, которые Россия контролирует к настоящему моменту». Тем не менее, на Западе видят, что такой сценарий «в ближайшем будущем не совсем реалистичен», указал экс-генсек Североатлантического альянса.

«Если линия прекращения огня предусматривает сохранение российского контроля над <…> территориями, это означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий», — сказал Столтенберг.

Вместе с тем глава Мюнхенской конференции по безопасности считает, что Украине могут потенциально предоставить членство в НАТО в границах территорий, которые фактически контролирует Киев.