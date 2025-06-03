Столкновения с соперниками: зачем США пополняют запасы вооружений?

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Пентагон экстренно пополняет свои запасы вооружения для подготовки к военному столкновению с Россией и Китаем, сообщает Инфо24 .

«США готовятся к столкновению со своими ключевыми геополитическими соперниками, в число которых входят Китай, Россия, Иран и КНДР, поэтому в ближайшем будущем это оружие начнет поступать союзникам Вашингтона в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые будут его использовать для борьбы с главными оппонентами Белого дома, то есть для столкновения с Россией и Китаем», — отметил специалист.

Также другой причиной накапливания оружия Дандыкин назвал большие расходы вооружений для Киевского режима. Однако поставки на Украину, по мнению эксперта, все равно продолжатся.

Новые образцы Вашингтон придержит у себя, а более старая техника и артиллерийские системы будут отправлять ВСУ в прежних объемах. Среди нового вооружения военэксперт назвал ракеты АТАСMS и ПТРК Javelin, а старое, подходящее для поставок Киеву, — гаубицы 777, БМП M2 Bradley, бронемашины HMMWV и многое другое.