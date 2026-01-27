Стилист рассказал, почему политикам ЕС нравятся очки-авиаторы

Британский премьер Кир Стармер спародировал французского президента Эммануэля Макрона и надел очки-авиаторы во время выступления. Такие изделия стали классикой у западных политиков, рассказал Газета.ru стилист Владислав Лисовец.

В течение нескольких последних сезонов очки-авиаторы довольно часто используют в кампейнах брендов на Западе. Такой вариант оптики, по словам эксперта, делает мужчину брутальнее, харизматичнее.

Очки-авиаторы пользуются популярностью у модников. Они позволяют подчеркнуть стиль.

«Они идут и мужчинам, и женщинам. И, соответственно, есть в разных интерпретациях, но вот в классическом исполнении это всегда эффектный, яркий, красивый, брутальный образ», — добавил Лисовец.

Макрон на прошлой неделе пришел на экономический форум в швейцарском Давосе в очках-авиаторах. Его образ оказался популярен в социальных сетях.

