Степашин: Путин каждую неделю ездил в Петербург к больному отцу

Экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал, что Владимир Путин, который стал директором ФСБ в 1998 году, попросил у президента Бориса Ельцина разрешения уезжать в Санкт-Петербург на выходные к болевшему отцу, сообщает ТАСС .

В то время Степашин работал на посту главы МВД. Говоря об одном из качеств Путина, он назвал порядочность и привел в пример историю из 1990-х годов.

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — отметил Степашин.

Он уточнил, что глава государства тогда спросил, зачем нужны эти поездки. А Путин ответил, что его отец тяжело болен.

«И, по сути дела, (Путин — ред.) санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — подчеркнул Степашин.

Отец Путина скончался в 1999 году. Ему было 88 лет.

