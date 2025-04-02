Стелет соломку: политолог оценил планы президента Финляндии на дружбу с Россией

Эксперт информационных стратегий «СЕО Непша. Консалтинг» и политический консультант Марк Непша заявил, что президент Финляндии Александр Стубб, говоря о планах восстановить отношения с Россией, проявил политическое чутье: у враждующих с РФ Франции и Великобритании уже практически не осталось козырей, сообщает Общественное Телевидение России .

«Понимая, как складывается ситуация, (Стубб — ред.) начинает загодя стелить соломку и готовиться к тому, что восстановление отношений с Россией — это скорее для экономики Финляндии, конечно, большой плюс», — отметил эксперт.

По его словам, для Финляндии Россия — это важный объект коммуникации. Многие жители имеют паспорта обеих стран, сотрудничество может повлиять на международную логистику.

В свою очередь, РФ, по мнению эксперта, также заинтересована в сотрудничестве с северными соседями. В первую очередь из-за близости к Финляндии Санкт-Петербурга.