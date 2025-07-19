Steigan: Трамп выдвинул России ультиматум, чтобы выиграть время

Президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум с требованием подписать мирный договор с Украиной в течение 50 дней, чтобы отсрочить принятие санкций против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Steigan.

Трамп хочет выиграть 50 дней для завершения конфликта на Украине перед тем, как Сенат заставит его принять вторичные санкции в отношении РФ. Получается, что сделанное президентом США заявление было вопросом, связанным с внутренней, а не внешней политикой.

Однако Трамп не взял на себя обязательств по тому, чтобы выполнить выдвигаемые Россией требования. Среди них — нейтралитет Украины, а также отказ от ее амбиций с целью стать частью НАТО.

14 июля Трамп выдвинул РФ 50-дневный ультиматум и потребовал подписать мирное соглашение с Украиной. В противном случае пообещал ввести 100%-е тарифы на импорт товаров из РФ и вторичные пошлины на государства, которые приобретают газ, нефть и иные энергоносители у России.