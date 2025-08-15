«Ставки высоки!»: Трамп о предстоящей встрече с Путиным на Аляске

Трамп заявил о высоких ставках на предстоящую встречу с Путиным на Аляске

В преддверии вылета на Аляску на встречу с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп опубликовал новый пост в своей социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости .

«Ставки высоки!!!» — эмоционально написал Трамп.

Российско-американский саммит в Анкоридже на Аляске стартует около 22:00 по московскому времени. Сначала Путин и Трамп пообщаются тет-а-тет, а затем в составе делегаций. Переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Главной темой обсуждения станет украинский конфликт. Также главы затронут вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Никаких совместных документов стороны подписывать не будут. О результатах переговоров Путин и Трамп расскажут во время совместной пресс-конференции.