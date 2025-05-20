Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов заявил, что спокойная линия Кремля в преддверии переговоров Путина и Трампа по Украине связана с тем, что в Москве сейчас делают ставку на прямые переговоры с Киевом, сообщает «Царьград» .

«Сейчас наиболее важны для дальнейшего урегулирования следующий стамбульский раунд между Россией и Украиной, если он состоится, и, разумеется, личная встреча Трампа и Путина», — сказал Гасанов.

По его словам, в случае тупика Киев, вероятно, попытается привлечь Вашингтон в качестве посредника, но Россия продолжает настаивать на своей позиции.

Министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук также отметил, что заявление Трампа о «немедленных» переговорах с целью добиться мира — это всего лишь попытка сохранить лицо.