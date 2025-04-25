Ставка на Азербайджан: Каллас заявила о партнерстве ЕС с Баку

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что на ближайшее время назначены переговоры по новому соглашению между Евросоюзом и Азербайджаном: они пройдут сразу после встречи с президентом Ильмахом Алиевым в Баку, сообщает «Царьград» .

«В ходе диалога с президентом Алиевым мы рассмотрели вопросы усиления взаимодействия с Центральной Азией и значение Азербайджана в этой стратегии. Наше сотрудничество будет развиваться на принципах взаимного уважения и интересов», — отметила другой представитель Евросоюза, Кая Каллас во время пресс-конференции в столице Азербайджана.

По ее словам, стороны уже достигли договоренностей о возобновлении переговоров и обновлению партнерства.

3 апреля в Узбекистане встретились президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они также обсудили углубление партнерства.