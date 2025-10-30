Статус советов сельских старост утвержден в Подмосковье

Во время 121-го заседания Мособлдумы на законодательном уровне закрепили статус советов старост при главах муниципалитетов, передает корреспондент РИАМО.

«Очень символично, что мы принимаем этот закон буквально сразу после того, как старосты отметили свой праздник — 23 октября уже третий год в Московской области проходил День сельского старосты. Совет старост позволит оказывать им ежедневную практическую помощь в осуществлении своих полномочий, усилить внимание к работе старосты», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что благодаря деятельности таких советов удается лучше координировать работу старост и выстраивать взаимодействие с администрациями муниципалитетов.

Помимо прочего, ранее был принят ряд законов, касающихся старост. Они теперь имеют удостоверение и знак, подтверждающий статус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что доверие людей к власти формируется на основе нескольких факторов. Среди них — внимание к жителям, умение слышать, искать способы решения, а также навык двигаться вперед.

«В Подмосковье много разных территорий — от крупных городов до небольших поселков. И в каждом городском или муниципальном округе есть команды, которые работают с полной самоотдачей. Это главы, депутаты, сотрудники администраций, сельские старосты и многие другие. Вместе вы — надежный и мощный фундамент всей системы управления в регионе», — сказал Воробьев.

