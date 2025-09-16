Стармер опасается визита Трампа в Великобританию из-за политических рисков

Американский лидер Дональд Трамп начал официальный визит в Великобританию, что вызвало опасения у премьер-министра Кира Стармера из-за массовых протестов и возможных политических последствий, передает «ФедералПресс» .

Дональд Трамп прибыл в Великобританию с трехдневным официальным визитом, в рамках которого запланированы дипломатические церемонии и прием у короля. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский отметил, что приезд Трампа стал серьезным испытанием для британских властей.

Эксперт напомнил, что это второй государственный визит Трампа в страну — первый состоялся в 2019 году при Елизавете II. По словам Барановского, Трамп предпочитает пышные приемы и сам настоял на поездке, в отличие от Джо Байдена, который не раз выражал прохладное отношение к Великобритании.

Особенно визита опасается премьер-министр Кир Стармер. Барановский пояснил, что отношения между Стармером и Трампом остаются напряженными: во время предвыборной кампании в США Стармер критиковал Трампа, но после его победы был вынужден изменить риторику.

Политолог также обратил внимание на недавние массовые протесты в Лондоне, организованные правыми движениями из-за миграционной политики лейбористов. По оценкам организаторов, на улицы вышло более миллиона человек. Барановский подчеркнул, что Трамп поддерживает жесткие меры против нелегальной миграции и может затронуть эту тему во время визита.

Эксперт добавил, что Стармеру сейчас важно сохранять высокий рейтинг, поскольку любой скандал может негативно сказаться на его политических позициях. Согласно опросу YouGov, только 22% британцев положительно оценивают премьер-министра.