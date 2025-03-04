Стармер: Британия не готова отправить военных на Украину

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Британский премьер не готов просить парламент об отправке военных на Украину

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил о неготовности принятия решения об отправке военных на Украину, пишет газета "Известия" .

«Мы хотим обсудить это и проголосовать по этому вопросу, но в данный момент мы еще не на таком этапе», — цитирует издание слова главы кабмина во время трансляции на портале британского парламента.

Ранее Стармер заявлял о готовности отправки войск и ВВС королевской армии на Украину.

Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон также представили план мирного урегулирования ситуации на Украине, включающем ввод миротворцев.