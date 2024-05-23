Старая-новая политическая сила: в РФ могут возродить партию любителей пива

Прежние лидеры партии любителей пива (ПЛП), существовавшей в России в 90-е годы, задумались о возрождении структуры. При этом у нее может появиться новое название, сообщает «Коммерсант» .

Оргкомитет партии состоит из политолога Константина Калачева, юриста Дмитрия Шестакова и художника Сергея Полякова, финансированием занимается инвестор Сергей Гришин.

Экс-лидеры политической структуры провели социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что до 5% избирателей готовы отдать свой голос за партию любителей пива. Это и натолкнуло на мысль возродить ликвидированную в 1998 году структуру.

Обновленная ПЛП может получить новое название. Она станет прогрессивной политической альтернативой уже существующим в стране партиям, при этом никакой конфронтации с действующей властью не будет.

Партии необходимо пройти регистрацию в Минюсте. В случае успеха ее лидеры уже в 2025 году планируют участвовать в региональных выборах, чтобы получить мандаты и с ними поучаствовать в выборной кампании в Госдуму.

Себя партийцы называют не оппозицией, а альтернативой для тех, кто не видит себя представленным в политической жизни России. А пиво, по их мнению, — символ отдыха и общения офлайн, а не просто алкогольный напиток.