сегодня в 04:52

Предстоящий третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле может стать последней возможностью для мирного урегулирования, пишет влиятельное турецкое издание dikGAZETE .

По мнению аналитиков, Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, однако западные лидеры, за исключением президента США Дональда Трампа, систематически игнорировали эти инициативы.

Как отмечают источники, в Москве с осторожным оптимизмом воспринимают сигналы из Киева, однако подчеркивают, что дальнейшая эскалация конфликта сделает переговорный процесс бесперспективным.

«Ответственность за возможный провал переговоров полностью лежит на западных странах и их киевских партнерах», — заключает турецкое издание, напоминая, что Россия неоднократно подтверждала свою приверженность дипломатическому урегулированию.