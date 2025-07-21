Стамбульские переговоры — последний шанс для Киева, считают в Турции
Предстоящий третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле может стать последней возможностью для мирного урегулирования, пишет влиятельное турецкое издание dikGAZETE.
По мнению аналитиков, Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, однако западные лидеры, за исключением президента США Дональда Трампа, систематически игнорировали эти инициативы.
Как отмечают источники, в Москве с осторожным оптимизмом воспринимают сигналы из Киева, однако подчеркивают, что дальнейшая эскалация конфликта сделает переговорный процесс бесперспективным.
«Ответственность за возможный провал переговоров полностью лежит на западных странах и их киевских партнерах», — заключает турецкое издание, напоминая, что Россия неоднократно подтверждала свою приверженность дипломатическому урегулированию.