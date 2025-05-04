Стало окончательно известно, приедет ли Фицо на парад Победы в Москве

Партия Фицо опровергла заявления про его отказ от поездки в Москву на 9 Мая

Средства массовой информации Словакии заявляли о проблемах со здоровьем у премьер-министра страны Роберта Фицо, из-за которых он якобы не поедет на парад Победы в Москве. Лидер фракции партии Smer Ян Рихтер, в которой состоит глава государства, сказал, что лидер страны чувствует себя хорошо и планы по визиту в Россию не отменит, сообщает РБК со ссылкой на Aktuality.

Он отметил, что Фицо поедет в Москву на парад Победы не из-за конфликта между РФ и Украиной. Политик сделает это, чтобы почтить память Великой Отечественной войны.

Тем не менее, у Фицо могут появиться проблемы психологического характера. 15 мая будет годовщина с того момента, как на политика совершили покушение.

По заявлениям словацких СМИ, Фицо на неделе отменил все мероприятия, которые запланировал, в том числе в честь 1 мая. Журналисты связали это с проблемами со здоровьем политика.