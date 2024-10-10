Стало известно, зачем «ядерная пятерка» едет в Нью-Йорк и при чем тут Казахстан
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что страны-обладатели ядерного оружия (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) встретятся в Нью-Йорке в формате «ядерной пятерки». На этот счет дипломат, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Бобров объяснил, зачем представители ведущих государств проведут эту встречу, сообщает Общественное Телевидение России.
По словам дипломата, предыдущие встречи «ядерной пятерки» проходили регулярно, однако в последнее время возникли проблемы.
Грядущие контакты будут затрагивать вопросы ядерной безопасности, включая проблемы, связанные с Курской и Запорожской атомными электростанциями, считает Бобров. Кроме того, по словам эксперта, внимание будет уделено и деструктивной концепции ядерного обнуления, которая продвигается рядом стран Глобального Юга и некоторыми постсоветскими государствами. В числе последних Бобров упомянул Казахстан.
«Именно такого ядерного обнуления, чтобы государства, которые обладают ядерным оружием, чтобы они просто отказались в одностороннем порядке от всех имеющихся у них запасов, и тогда мы наконец-то заживем в мире и во всем мире», — продолжил Бобров.
Бобров подчеркнул, что позиция российской дипломатии заключается в том, что нельзя полностью отказываться от ядерного оружия, не принимая во внимание множество факторов, которые влияют на стратегическую стабильность.
В частности, дипломат указал на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, которая охватывает Россию и Китай. По его мнению, в условиях такой угрозы говорить о полном отказе от ядерного оружия нецелесообразно.
Бобров также отметил, что в соглашениях с США, которые обладают более 90% всех ядерных арсеналов, уже зафиксировано стремление к ядерному нулю, и Россия сокращает свои запасы по договору СНВ-3. Однако он подчеркнул, что пока США и их союзники по НАТО, включая Францию и Великобританию, не выполнят свои обязательства, призывы к ядерному обнулению от стран Глобального Юга останутся лишь «пустыми декларациями».