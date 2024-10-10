Стало известно, зачем «ядерная пятерка» едет в Нью-Йорк и при чем тут Казахстан

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что страны-обладатели ядерного оружия (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) встретятся в Нью-Йорке в формате «ядерной пятерки». На этот счет дипломат, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Бобров объяснил, зачем представители ведущих государств проведут эту встречу, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам дипломата, предыдущие встречи «ядерной пятерки» проходили регулярно, однако в последнее время возникли проблемы.

Грядущие контакты будут затрагивать вопросы ядерной безопасности, включая проблемы, связанные с Курской и Запорожской атомными электростанциями, считает Бобров. Кроме того, по словам эксперта, внимание будет уделено и деструктивной концепции ядерного обнуления, которая продвигается рядом стран Глобального Юга и некоторыми постсоветскими государствами. В числе последних Бобров упомянул Казахстан.

«Именно такого ядерного обнуления, чтобы государства, которые обладают ядерным оружием, чтобы они просто отказались в одностороннем порядке от всех имеющихся у них запасов, и тогда мы наконец-то заживем в мире и во всем мире», — продолжил Бобров.

Бобров подчеркнул, что позиция российской дипломатии заключается в том, что нельзя полностью отказываться от ядерного оружия, не принимая во внимание множество факторов, которые влияют на стратегическую стабильность.

В частности, дипломат указал на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, которая охватывает Россию и Китай. По его мнению, в условиях такой угрозы говорить о полном отказе от ядерного оружия нецелесообразно.

Бобров также отметил, что в соглашениях с США, которые обладают более 90% всех ядерных арсеналов, уже зафиксировано стремление к ядерному нулю, и Россия сокращает свои запасы по договору СНВ-3. Однако он подчеркнул, что пока США и их союзники по НАТО, включая Францию и Великобританию, не выполнят свои обязательства, призывы к ядерному обнулению от стран Глобального Юга останутся лишь «пустыми декларациями».