ВХ — о грядущем саммите на Аляске: выглядит как попытка сбить темп наступления

Авторы Telegram-канала напомнили, что Минские соглашения подписывались, когда украинская армия терпела поражение. В публикации отмечается, что «Минск-1» появился в период разгрома украинских сил под Иловайском, а «Минск-2» — во время боев за Дебальцево.

Как отмечается в посте, Запад обещал России «все что угодно», чтобы предотвратить полный крах ВСУ и остановить российское наступление.

Авторы подчеркнули, что «Минск-2» стал следствием нарушения украинскими военными соглашения «Минск-1» и повторной попытки захвата Донбасса силой. По их мнению, «первый Минск» изначально не имел реальной ценности.

В «Военной хронике» пишут, что неожиданное стремление США к переговорам с Россией «выглядит как попытка сбить темп наступления, выбить из-под ног России оперативную инициативу и заморозить все на условиях, выгодных Вашингтону». Канал добавил, что США внимательно следят за ходом боевых действий и понимают общую тенденцию.

«Есть ощущение, что по этой причине 15 августа будут предлагать любые „пряники“ в самых заманчивых формах, но единственная их цель — не дать армии дожать фронт там, где он уже трещит. А реальная цена всем этим обещаниям давно понятна», — заключили в публикации.