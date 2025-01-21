Стало известно, почему США покинули Всемирную организацию здравоохранения

Выход США из Всемирной организации здравоохранения может быть связан с претензиями к ВОЗ от крупных американских фармакологических компаний и личным отношением президента Дональда Трампа, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ в первый день пребывания в должности. О намерении американского лидера инициировать выход из ВОЗ сообщали СМИ за несколько дней до его инаугурации.

«По поводу ВОЗ в прошлом году я сделал предположение, что (США-ред.) выйдут. Как вышли из ЮНЕСКО, как вышли из ЮНИДО и ряда других организаций. США выходили по разным причинам, главным образом потому, что у них не было устойчивого большинства, им проще эти вопросы решать без этих организаций», — предполагает Климов.

При этом он допускает, что выход США из ВОЗ может быть связан с отношением вновь избранного президента Дональда Трампа к пандемии коронавируса. Кроме того, к этой международной организации есть много вопросов со стороны крупных фармацевтических корпораций.