Экс-дипломат и китайский предприниматель Лоран Мишлон в статье для местной газеты Global Times заявил, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай разгневал лидеров стран НАТО и Европейского союза (ЕС), сообщает радио Sputnik .

«Визит Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешить объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на ведение переговоров о перемирии с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным», — говорится в публикации.

Мишлон отметил, что негативная реакция западных лидеров говорит о том, что США и их союзники не допустят переговоров и заключения мирного договора между Москвой и Киевом. Запад намерен закрепиться на Украине с целью ослабления России руками украинцев и получения доступа к полезным ископаемым.

Автор статьи добавил, что Североатлантический альянс воинственно настроен и не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая.

5 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Орбана, который прибыл в российскую столицу с миротворческой миссией. На встрече обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта. На Западе раскритиковали поездку премьера Венгрии в РФ. После РФ Орбан отправился в Китай, где провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином