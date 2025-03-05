Стало известно, почему Британия и Франция поддерживают Киев «назло» США

По сути, европейские лидеры хотят с помощью Украины приготовить плацдарм для нового наступления на РФ, когда в России, например, будет какая-то нестабильность или период ослабления федерального центра, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«Париж и Лондон мечтают навязать России и США свой мирный план урегулирования конфликта (на Украине — ред.). Но этот план не подходит Москве. Сохранение русофобского режима на Украине и его дальнейшее финансирование для нашей страны не отвечает интересам», — сказал Миронов.

Он отметил, что главы Великобритании и Франции — премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон — очень хотят помирить украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, поэтому планируют поехать с Зеленским в Вашингтон в качестве поддержки. По их мнению, американский президент в их присутствии унижать украинского лидера не будет.

«Без Трампа европейцам будет очень тяжело гадить России. Это они понимают и пресмыкаются перед Вашингтоном. Для Франции и Великобритании во что бы то ни стало нужно уговорить США продолжать военную помощь Украине. А без этой помощи фронт может посыпаться для ВСУ, и территориальные потери для украинского режима будут еще больше», — рассказал политолог.

Миронов резюмировал, что этого англо-французский союз допустить не может. Они не хотят усиления России.